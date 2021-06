Que tal começar a semana em paz? Toda segunda-feira, às 7 da manhã, a instrutora Claudia Belfort faz a live “Yoga de pijama” no perfil @limaoescondido, no Instagram. Pensa numa pessoa bacana, generosa e inteligente? É a Cláudia, uma jornalista de mão cheia que há sete anos migrou para o segmento audiovisual, faz pesquisa de personagens, e há dois anos conclui na Índia sua habilitação internacional em yoga.

Claudia e o marido Laércio são corredores amadores, praticam escalada e adoram a natureza; e por conta da pandemia do coronavírus, o endereço de fim-de-semana se tornou o fixo. O casal havia acabado de construir uma casa no alto de uma das montanhas de Sapucaí-Mirim (MG), com vista privilegiada para a famosa Pedra do Baú. E é do deck do sítio Limão Escondido, com essa vista cinematográfica, que Claudia faz a live. São 20 minutos de prática, que você pode fazer na cama e de pijama mesmo. Depois a aula fica gravada no IGTV do perfil.

A ideia surgiu numa noite no auge da primeira onda da pandemia. Claudia estava vendo um telejornal e o apresentador enfatizou que segunda-feira era o dia mais chato da semana. “Pensei, olha que mal ele está fazendo para a sociedade, induzindo todo mundo a acordar mal na segunda. Para reverter isso, resolvi promover uma prática de yoga, toda segunda-feira, uma live para fazer na cama mesmo, pra gente acordar pra cima. Uma prática para todo mundo, de qualquer idade”, explica. Claudia pratica yoga desde os 11 anos. Se formou em São Paulo e fez uma habilitação internacional em Rishikesh (Índia), a capital mundial da yoga.

A atividade começa com um Sankalpa (propósito interior, no tempo positivo e no presente), depois são realizadas as posturas e finaliza com meditação. Claudia explica tudo com uma paciência de fazer inveja a monge budista. A música de fundo fica por conta do canto do galo e o cenário, da Serra da Mantiqueira. Às vezes surge a Magali, uma filhote de labrador muito fofa; ou o gato Joaquim (foto acima). Já virei freguesa. Esta live faz bem para o corpo, para os ouvidos, para os olhos e para a mente; e não tem contraindicação. Apenas algumas dicas: faça sempre descalço, ou na cama ou no chão. E a respiração é 100% pelo nariz. “O que eu mais quero com isso é incentivar a prática, para que depois da pandemia as pessoas comecem a praticar com regularidade, praticar yoga é transformador”, observa.

Yoga em Sapucaí-mirim

No começo deste ano, o sítio Limão Escondido ganhou mais uma casinha, agora para hóspedes, que é alugada no airbnb – clique aqui para conferir. É uma ótima opção para curtir um fim de semana tranquilo, ou para trabalhar remotamente com muito foco – há um espaço apropriado para isso e a internet é ótima- ou correr, pedalar e depois relaxar fazendo uma fogueira para curtir o céu estrelado. Ah, seu pet é bem-vindo. E você pode agendar aulas particulares de yoga, os hóspedes têm uma tarifa diferenciada.

Além de tudo isso, Claudia faz pães de fermentação natural ótimos e o Laércio é um cozinheiro de mão cheia, e aceitam encomendas. Para correr ou pedalar, basta pedir dicas para o casal dos trajetos. Para quem quer desafios mais intensos, ir e voltar para a cidade é um feito e tanto. Para caminhar, há duas trilhas dentro do próprio sítios. Sapucaí-Mirim tem seis mil habitantes e fica entre Santo Antonio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, no Sul de Minas. Tudo é rigorosamente higienizado com frequência e todos usam máscaras. Namastê!

