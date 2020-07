Zoom Alphafly Next%, o tênis mais rápido do mundo, chega ao Brasil

O Nike Alphafly é tão superior aos outros tênis para maratona, que o protótipo, calçado por Eliud Kipchoge no ano passado quando entrou para a história do esporte ao ser o primeiro ser humano a quebrar a barreira das 2 horas numa maratona, teve que ser alterado para ser fabricado, seguindo determinações da World Athletics. A principal mudança foi na altura da entressola, pra deixar o tênis mais lento.

O modelo mais polêmico, mais tecnológico e desejado por fundistas focados em performance chega ao Brasil em edição limitada nesta quarta-feira, dia 30. A primeira vista o Nike Alphafly Next% 1 só tem dois defeitos: é caro e feio. Mas quem liga pra isso com tanta tecnologia embarcada?

O modelo foi apresentado ao mundo em fevereiro, era uma das apostas da marca para brilhar na Olimpíada de Tóquio, que estaria sendo realizada agora. Mas veio a Covid-19 e o mundo parou.

O modelo aterrissa no Brasil, por R$ 1.799,99. E só podem adquirir o Alphafly os usuários cadastrados no app Nike Running. Vale a pena e fará diferença na prática para os fundistas da elite e para os amadores que correm uma maratona abaixo das 3 horas. E tenha em mente que os canelas finas têm também pés finos. É um verdadeiro Fórmula 1 da corrida de rua. Além do Alphafly, a marca vai disponibilizar uma cota do modelo Vaporfly, no e-commerce. E está prevista nova remessa do Alphafly em 27 de agosto. E com certeza vão esgotar rápido.

Segundo informações da marca, o Alphafly combina o amortecimento do Nike ZoomX com as cápsulas de Nike Zoom Air e uma placa de fibra de carbono única, o Nike Air Zoom Alphafly NEXT%, que foi desenvolvido para as especificidades dos maiores atletas do mundo com o objetivo de atingir o máximo potencial humano na corrida.