O Corinthians conquistou o bicampeonato do Mundial de Clubes, neste domingo, depois de vencer por 1 a 0 o Chelsea, no Japão. A festa dos corintianos no Brasil e no mundo começou cedo e, além das ruas, os comentários e brincadeiras também se espalharam pelas redes sociais, como o Facebook. De um lado, os torcedores se vangloriam e exaltam a vitória corintiana e, do outro, os rivais fazem piadas para conter a “dor de cotovelo”.