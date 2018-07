Corinthians encosta no Flamengo pelo título de maior torcida do Brasil

A Pluri ouviu em janeiro 10.545 pessoas de 144 cidades, abrangendo todas as regiões do Brasil, sobre seu time do coração. Cada participante assinalou apenas um clube de preferência. Mais do que identificar qual a maior torcida do País, o objetivo do Instituto foi qualificar a informação do ponto de vista geográfico e sócio-econômico, permitindo melhor estimativa da renda total e potencial de consumo do torcedor.

As conclusões:

1 – Como de costume, o Flamengo aparece como a maior torcida do Brasil, com 29 milhões de torcedores (15% do total), seguido por Corinthians com 25 milhões (13% do total) e São Paulo com 16 milhões (8% do total);

2 – Quase metade da população Brasileira (47%) torce para um dos 5 times a seguir: Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco;

3 – O Grêmio tem a maior torcida do Sul, com 6,7 milhões de torcedores, seguido pelo internacional, com 5,8 milhões;

4 – O Bahia tem a maior torcida do Nordeste, com 2,4 milhões de torcedores, também seguido de perto pelo Sport, com 2,2 milhões;

5 – O Goiás tem a maior torcida do Centro-Oeste, com 0,8 milhão de torcedores, na frente do Vila Nova com 0,6 milhão;

6 – Apesar do rótulo de País do futebol, impressiona o fato de 21% dos Brasileiros não terem preferência por nenhum time, o que representa um imenso potencial de mercado a ser explorado, de 41 milhões de pessoas;

7 – Considerando a margem de erro, mantém-se a tendência ao equilíbrio de tamanho entre as torcidas de Flamengo e Corinthians, que vem sendo percebida nas últimas pesquisas;