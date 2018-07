O São Paulo voltou a perder para o Corinthians neste domingo, no Pacaembu, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Neste ano, foi a primeira vez que os dois times se enfrentaram. E, como não poderia deixar de ser, os corintianos não só comemoraram a vitória por 1 a 0 – gol de Danilo, ainda no 1° tempo -, como também aproveitaram para lembrar a fama de ‘freguês’ que o rival tem. Para ajudar, Jadson ainda desperdiçou um pênalti para o Tricolor.