Festa italiana

Dessa vez foi da Itália a vitória por pênaltis na Copa das Confederações. Graças ao goleiro Buffon, a Azzurra fez 3 x 2 nas penalidades com o Uruguai, depois de empate por 2 a 2 no tempo regulamentar e nada de gols na prorrogação, assegurando o terceiro lugar no torneio.

Nas redes, os atletas que representaram o país europeu comemoram a medalha. Selecionamos alguns dos comentários.

“Quero parabenizar Gigi que ainda é um grande. Tal como em 2006, quando ganhou a Copa do Mundo contra a França. Eu tinha apenas 21 anos. A Copa das Confederações será inesquecível, pois aprendi muito. Mas basta de pênaltis por um ano!” – Emanuele Giaccherini

“Eu ainda tenho que aprender muito! Grande Gigi, sempre o número um. # ForzaAzzurri” – Mattia De Sciglio

“Finalmente, ainda que nos pênaltis… pelo menos entrou! Imensa satisfação e parabéns a todos. Grande caráter e grande coração!” – El Shaarawy

“Grandes caras!! Grande @gianluigibuffon” – Ignazio Abate

“GIGI BUFFON! Superman! 🙂 yes! Bravo, rapazes” – Mario Balotelli