Gol perdido por Deivid em clássico carioca vira piada

Inacreditável foi a palavra mais usada para descrever o gol perdido por Deivid no clássico entre Flamengo e Vasco, que valia uma vaga para a final da Taça Guanabara. O camisa 9 do time rubro-negro estava sozinho na pequena área e com o gol vazio quando acertou a trave e desperdiçou a chance de colocar sua equipe em vantagem na partida empatada por 1 a 1. O nome do atacante ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter a noite toda e ainda virou piada na internet.