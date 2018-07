Jogadores comemoram fim da fase de grupos

Uruguai e Espanha terminaram de definir hoje as chaves das semifinais da Copa das Confederações. Ficou assim: Brasil x Uruguai, na quarta-feira, no Mineirão; Espanha x Itália, na quinta, no Castelão.

Os jogadores dos quatro times classificados estão ansiosos pela próxima etapa. Veja o que eles comentaram no Twitter.

Brasil:

“Felicidade coletiva, grupo fechado coisa linda. Parabéns a todos e obrigado pelo apoio da torcida…” – Dante

“Partindo pra BH agora. Muito obrigado Salvador! Mais um povo que nos recebeu muito bem e que jogou o tempo todo junto com a gente.” – Lucas

Uruguai

“Muito boa a vitória de hoje para conseguir a classificação. Deixo a vocês uma foto com Abel e seu prêmio.” – Sebastian Coates

Espanha:

“Muito boa partida hoje da Espanha contra uma seleção nigeriana muito difícil. Grande vitória e agora pensando nas semifinais. Um abraço do Brasil.” – Victor Valdes

“Grande trabalho para passar como primeiros do grupo depois de ganhar de 3 a 0 da Nigéria. A Itália nos espera nas semifinais. Orgulhoso da equipe.” – Gerard Piqué

“Nos espera uma dura semifinal. Muito contentes por termos ganho as 3 partidas do campeonato! Um abraço a todos!” – Andrés Iniesta

” Grande partida contra a Nigéria. Agora é hora de pensar na semifinal contra Itália. Saudações a todos.” – Pedro Rodríguez

Itália:

“Taiti sairá como a pior equipe da competição, mas continua presente com orgulho! Parabéns de qualquer maneira para o Uruguai.” – Emanuele Giaccherini