A chegada de Leandro Damião agradou a torcida santista. Carente de um atacante de peso desde a ida de Neymar para o Barcelona, no ano passado, o time tem grande expectativas para o jogador neste ano. A recepção dos torcedores foi calorosa na apresentação oficial do atleta, com direito a funk e dancinha. Será que vai pegar? Confira o ‘Passinho do Leandro do Peixão’!