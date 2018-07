Má fase do Palmeiras vira piada nas redes sociais

Torcedores rivais se aproveitam da campanha do Palmeiras para brincar na internet com a atual situação do time.

O Alviverde não conseguiu recuperar os pontos perdidos no Brasileirão enquanto disputava a Copa do Brasil e, desde então, oscila posições na parte de baixo da tabela.

Após o fim da 30.ª rodada, a situação se complicou ainda mais. Com a derrota para o Náutico nos Aflitos, o Palmeiras permanece na 18.ª colocação, a nove pontos do Bahia, primeiro time fora da zona da degola.

A 18.ª derrota do campeonato só não foi mais desesperadora porque Sport e Bahia, adversários diretos na luta pela permanência na Série A, também perderam seus jogos.

As oito últimas rodadas prometem ser emocionantes, tanto para o palmeirense, que agoniza junto com o time na esperança da salvação, quanto para os demais torcedores, que se divertem com a situação na internet.

A torcida corintiana comemora a derrota do arquirival em frente ao Toyota Stadium, um dos palcos do Mundial de Clubes do Japão.