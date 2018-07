Massagista zagueiro

Romildo Fonseca da Silva, o Esquerdinha, massagista, protagonizou um dos momentos mais inesperados do futebol neste fim de semana. Membro da equipe de apoio do Aparecidense, time da Série D, de Goiás, ele entrou em campo para salvar o clube de um gol aos 44 minutos do segundo tempo contra o Tupi.

O árbitro não relatou nada de estranho e a equipe acabou se classificando para as quartas de final do campeonato. O lance bizarro chamou a atenção dos internautas.