Mosaico – uma forma divertida de torcer pelo seu clube

Nos últimos anos, torcidas de vários clubes ao redor do mundo passaram a exibir gigantescos mosaicos nas arquibancadas. Nesta terça-feira, 9 de abril, a torcida do Borussia Dortmund demonstrou mais uma vez que é craque na hora de ‘executar o serviço’.

No Mosaico de hoje, os alemães levantaram cartazes com o desenho do troféu da Copa dos Campeões e um homem com cartola e binóculos – simplificando, demonstraram o desejo de ver o time mais uma vez levantando o principal torneio de clubes do continente, algo ocorreu apenas uma vez, em 1997.

Veja o mosaico feito hoje em Dortmund (e que deu sorte ao time, que venceu o Málaga de virada por 3 a 2 e se garantiu nas semifinais da Copa dos Campeões), outros feitos por grandes clubes europeus e alguns que puderam ser vistos em estádios em todo o Brasil.

EUROPA:

NO BRASIL:

Mas nem sempre o mosaico dá certo… veja um exemplo