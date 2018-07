Na trave, na trave, na trave…

Na quarta-feira, 13 de março de 2013, o Corinthians venceu o Tijuana, do México, por 3 a 0 no Pacaembu pela Libertadores. O primeiro gol do time, marcado por Alexandre Pato, nasceu após bela jogada do volante Renato Augusto, que entrou na área e bateu forte para o gol, a bola pegou no travessão, na trave, no travessão de novo e ai sobrou para Pato apenas empurrar para a rede.

Você achou que a bola bater na trave três vezes era demais? Não é. Em um jogo amador realizado na Ilha de Lesbos (a terceira maior ilha grega, localizada no nordeste do mar Egeu), o time local enfrentava o Papnikolis. No meio do jogo, Egeas Plomariou recebeu a bola na direita e assim que entrou na área chutou para o gol. A bola bateu na traves QUATRO vezes! Mas, diferente do jogo do Corinthians, Plomariou não teve sorte, já que o zagueiro conseguiu evitar o gol.

Reveja os lances:

Gol de Pato



Lance de Egeas Plomariou