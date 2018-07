Neymar divide atenção com Messi e fica entre os mais curtidos no Instagram do Barcelona

Neymar foi uma das sensações do Barcelona nas redes sociais. O clube divulgou hoje um ranking com as fotos mais curtidas de sua conta oficial no Instagram Entre as 19 fotos mais populares, oito fazem referência ao atacante, entre elas a que ganhou o primeiro lugar! Lionel Messi ainda fica na frente, com 9 aparições.

O brasileiro chegou com espalhafato ao time e conseguiu dividir os holofotes com o ídolo Messi, ganhando o coração da torcida. Sua página pessoal na rede social de compartilhamento de fotos tem mais de 3 milhões de seguidores.

Confira o top do Barça: