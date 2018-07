Derrotado ontem pelo Coritiba no jogo decisivo pela vaga na final da Copa do Brasil, o São Paulo foi ofuscado pela classificação corintiana na Libertadores.

A eliminação do tricolor, no entanto, não passou despercebida pelos internautas e, apesar do principal alvo das piadas ser o Santos, o São Paulo virou motivo para brincadeira inusitada dos torcedores rivais.