Piadas e provocações ao Santos dominam mídias sociais

A vitória do Barcelona sobre o Santos, por 4 a 0, na final do Mundial de Clubes, não durou apenas 90 minutos. Assim que o árbitro encerrou a partida e os espanhois puderam comemorar mais um título, as mídias sociais foram infestadas de piadas e comentários, entre bem humorados e provocativos, sobre a superioridade da equipe de Messi sobre o time de Neymar.

Algumas delas:

– O que quer dizer o BMG, na camisa do Santos? “Barcelona me goleou”.

– E quem achou que brasileiro só passava vergonha de manhã quando assistia a Fórmula 1.

– O Gandula da final do Mundial teve mais posse de bola que o Santos.

Outras piadas foram elaboradas, como esta:

Apesar da derrota, muitos santistas resolveram responder aos comentários. Na maioria das vezes, o contra-ataque teve como alvo, o Corinthians.

– O Santos foi fazer um pós-doutorado no Japão, com os melhores mestres do mundo. Enquanto isso, alguns times continuam no ensino médio, pois sequer conseguem passar na Libertadores. Mas enfim, tem mais 100 anos para aprender…

– Perdemos para um grande time, de fato o melhor do mundo, que chama-se “BARCELONA”, e não “TOLIMA”

Quem também usou o jogo de ontem para fazer piadas foram os são-paulinos, que aproveitaram a derrota do Santos e a eliminação do Corinthians na pré-Libertadores deste ano para provocar.

– Perder para o Barcelona é humano. Perder para o Tolima é Corintiano. AGORA GANHAR DO BARCELONA É SOBERANO