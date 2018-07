Rápida, Allianz Brasil já agrada o torcedor do Palmeiras

Pouco tempo depois do anúncio oficial de que a Allianz Seguros e a WTorre fecharam contrato de naming rights para o novo estádio do Palmeiras, que deverá ser entregue pela construtora no começo de 2014, a página da Allianz Brasil no facebook publico uma foto da Allianz Arena, estádio onde o Bayern de Munique manda seus jogos, na Alemanha, com luzes verdes.

Por volta das 16h20 desta quarta-feira, 24 de abril, 1.407 pessoas haviam “curtido” a foto e quase 500 haviam comentado o post.

A home do facebook da Allianz Brasil ficou assim: