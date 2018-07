A lesão do goleiro Rogério Ceni preocupa bastante a torcida do São Paulo. O goleiro será submetido a uma artroscopia no ombro direito e deve ficar até 6 meses afastado dos gramados.

Para tentar minimizar a situação, os são-paulinos resolveram fazer piada sobre o assunto e publicaram uma foto explicando o que teria causado o problema do ídolo. As torcidas rivais não gostaram da brincadeira e o assunto ganhou destaque nas redes sociais.