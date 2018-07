Torcedores brincam com pênalti perdido de Luis Fabiano

Um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, Luis Fabiano perdeu um pênalti cobrado pelo São Paulo contra o Flamengo na partida deste domingo. O jogo, no Engenhão, acabou com um jejum de vitórias do Fla e deixou o Tricolor um pouco mais longe dos líderes . O que fez o Fabuloso errar a cobrança? Os internautas brincam, dizendo que o flamenguista Vágner Love cochichou algo no ouvido do atacante que o desestabilizou na hora de bater…

Qualquer semelhança com o segredo de Adauto em ‘Avenida Brasil’ não é mera coincidência.