Clássico legal e divertido é clássico com uma certa dose de polêmica. E hoje, São Paulo e Corinthians fizeram um bom jogo no Morumbi e com um lance bem polêmico e que definiu o jogo: Afinal, após o péssimo recuo de Rafael Tolói, o goleiro Tricolor Rogério Ceni fez ou não pênalti no atacante corintiano Alexandre Pato?

As respostas já pipocam nas redes sociais… é hora de se divertir!