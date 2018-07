Goleada em campo e nas brincadeiras

O torcedor do Palmeiras está resignado. Nos últimos anos, o time colecionou inúmeros vexames e nesta quarta-feira, 27 de março de 2013, mais um foi adicionado ao leque Alviverde de presepadas. Em um dos piores 45 minutos de sua história, a equipe de Gilson Kleina levou nada menos do que 6 a 2 do Mirassol, um dos quatro últimos colocados do Campeonato Paulista.

E não é apenas dentro de campo que o palmeirense sofre. Minutos após a goleada, pipocam nas redes sociais uma série de brincadeiras com o time e seu ano de calvário. Veja abaixo algumas brincadeiras publicadas na internet.Muita gente aproveitou a proximidade da Páscoa para lembrar do ‘chocolate’ que o Verdão levou no Interior.

Todos os créditos das imagens são “Reprodução/Internet”.

Atualizado às 23h52 de 23 de março de 2013 para acréscimo de imagem.