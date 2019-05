Direto de Guadalajara

Está acabando….

Depois de uma longa jornada que começou no dia 8 aqui em Guadalajara, aguardo, aqui no Estádio Omnilife, pela Cerimônia de Encerramento do Pan. Normalmente é uma festa mais descontraída do que a de abertura e, espero, muito alegre para os atletas que ganharam suas sonhadas medalhas e sairão daqui com a sensação de dever cumprido.