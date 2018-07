O que seria de nós sem os marqueteiros? Provavelmente consumiríamos menos. Esses queridos profissionais estão sempre dispostos a inventar algo para divulgar marcas e ocupar espaço na mídia. E “Correr Por Aí”, atento às correrias dos marqueteiros que se esfalfam perseguindo essa meta, aceita oferecer o seu valiosíssimo espaço a ideias mirabolantes. A programação da terceira edição da Corrida de Farmácias Walmart contém um divertido evento: a corrida com carrinho de supermercado. Eu já pratiquei a modalidade mais radical desse fabuloso esporte. Quem conhece o Sonda da Avenida Matarazzo já viu a rampa que liga o estacionamento ao supermercado. Descer com o carrinho cheio, sem freio, é X Games Puro. Essa corrida da Walmart é mais tranquilinha. Tem percurso de 100 metros e é feita com os carrinhos vazios. Os vencedores ganham um carrinho cheio. Um excelente prêmio, porque fazer compras a cada vez se torna mais penoso para o assalariado do tipo menos privilegiado. A corrida do Walmart será no dia 10 de março. Os percursos são de 11km e 5km, dentro da USP. Sugiro ao amigo Paulo Favero, que mora lá perto, no Butantã, que prestigie o evento. As incrições podem ser feitas pelo site da Corpore (www.corpore.org.br).

Como ‘Correr Por Aí’ também é rock, sugerimos ao leitor a audição de “Dona Nenê”, faixa do segundo disco dos Titãs. Faz parte do tempo em que eram oito. Branco Mello não ia todos os dias ao programa da Fátima Bernardes. A banda paulista aborda o assunto em pauta, corrida de carrinhos pelo super.