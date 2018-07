Atletas mexicanos chamam a atenção com sombrero na piscina

Com pouca tradição na natação, o México não conquistou uma medalha sequer na modalidade nos Jogos Pan-Americanos. Mas os atletas chamara a atenção pela vestimenta. Em todas as provas, qualquer nadador do país que fosse se apresentar chegava à raia com um grande chapéu mexicana.

A cada vez que apareciam, eles eram saudados pelo público e fotografados. “Essa é uma grande festa, queremos mostrar um pouco do nosso país e da nossa cultura. Quando colocamos o chapéu, nos sentimos mais unidos”, afirmou Luis Campos, que disputou quatro provas e sua melhor colocação foi um quinto lugar.



Famoso sombrero fez a festa dos nadadores mexicanos

Aos 20 anos, ele sabe que apesar dos resultados ruins, os mexicanos deixaram sua marca no Pan de Toronto, até porque apareciam de maiô e chapéu na cabeça. “Os atletas mais antigos de nosso país faziam isso e crescemos vendo eles fazerem isso. Agora repetimos o gesto”, concluiu o atleta, que sonha disputar os Jogos Olímpicos no Rio.