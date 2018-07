Calça jeans e camiseta não fazem parte do ‘dress code’ do Pan

Casamentos e formaturas possuem um código de vestimenta própria e é comum os convidados serem avisados previamente do traje ideal para os eventos. Mas não são só as festas de gala que são regidas por tradição, fui surpreendida por ela em Toronto. Estava a caminho do Royal Canadian Yacht Club, palco da competição de vela dos Jogos Pan-Americanos, quando fui abordada por uma funcionária: “Você tem outra roupa?”

Após alguns questionamentos, descobri qual era minha infração: a calça jeans. E, acredite, ela divide o posto de vilã com a camiseta comum. Maleável, a funcionária me deixou pegar o barco até o local da competição apenas com a advertência. Mas, de fato, eu era a única com o jeans habitual em um “desfile” de roupas náuticas, com ênfase nos listrados.