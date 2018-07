Toni Garrido faz show para atletas brasileiros no Pan de Toronto

Em meio à tensão da disputa dos Jogos Pan-Americanos, os brasileiros também deram uma pausa para encontrar os amigos e descontrair. O cantor Toni Garrido, vocalista da banda Cidade Negra, embalou a noite de quarta-feira no Espaço Time Brasil, localizado em uma galeria de arte no Destillary District.

Os atletas e as comissões técnicas de diversas modalidades – handebol, basquete, polo aquático, ginástica artística, vela e outras – marcaram presença. A mascote ‘Ginga’, um mural de fotos e um placar de medalhas são outros elementos que dão a cara do Time Brasil ao local, que também tem sido usado para celebrar as conquistas da delegação nacional.