Alto salário dificulta acerto com Cleiton Xavier no Palmeiras

Cleiton Xavier é um sonho antigo do presidente Paulo Nobre, mas, pelo menos no momento, as chances dele retornar ao Palmeiras são pequenas, desde que ele não resolva abaixar a pedida salarial. A diretoria palmeirense até cogita a possibilidade de repatriar o jogador, que acertou a rescisão de contrato com o Metalist, mas não se empolga muito com a possibilidade. Os grandes problemas são o salário do jogador e o excesso de jogadores na equipe para sua posição.

Além disso, outros clubes brasileiros estão de olho no jogador e o Cruzeiro é quem parece como favorito para levá-lo. O time mineiro precisa contratar alguém para ser a estrela da equipe após a saída de Everton Ribeiro e Ricardo Goulart e vê o ex-palmeirense como ideal para a função.

Já no Palmeiras, Cleiton chegaria para disputar posição com Valdivia, Alan Patrick, Allione, Robinho e Ryder. A ideia da diretoria palmeirense é encerrar as contratações por enquanto, até porque o clube só pode inscrever 28 atletas para o Campeonato Paulista e precisa fazer isso até o dia 10.