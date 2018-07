Atacante e zagueiro são as prioridades do Corinthians para 2015

Seja qual for o técnico em 2015, a diretoria do Corinthians colocou como prioridade contratar, além de um atacante, um zagueiro. A comissão técnica entende que é preciso ter outra opção para a defesa além de Felipe, que mais uma vez não fez um bom jogo, neste domingo, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. A análise é que a dupla de zaga está em boas mãos com Gil e Anderson Martins. Mas não há um reserva à altura, com mais bagagem e experiência. O outro zagueiro do elenco é garoto Pedro Henrique, de 19 anos.