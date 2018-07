“Atravessada” do Flamengo por Luis Fabiano irrita São Paulo

Caiu mal na cúpula são-paulina a forma como o Flamengo procurou Luis Fabiano para manifestar seu interesse no atacante. Ao invés de falar com o São Paulo, os cariocas abordaram diretamente o atacante, que tem contrato até o fim do ano que vem com o clube do Morumbi.

A principal irritação é pelo assunto ter vazado para a imprensa; o Tricolor reclama de que o Rubro-Negro “atravessou” o caminho natural das coisas e preferiu seduzir o jogador ao invés de procurar a diretoria e verificar a disponibilidade para negociar.

Apesar de viver um momento de baixa e não ser o jogador dos sonhos do presidente Carlos Miguel Aidar, dificilmente o São Paulo aceitaria liberar o atleta para outra equipe brasileiro. Mesmo com seus altos e baixos, o camisa 9 goza de raro prestígio entre os torcedores.

De quebra, ele recebe um dos maiores salários do clube – o valor, com diversas cláusulas de rendimento, já chegou a bater os R$730 mil – e ninguém crê que o Flamengo tenha recursos para bancar seus vencimentos.

Desta forma, Luis Fabiano só deixa o Morumbi se for para algum clube do exterior. No caso de uma proposta de fora, a diretoria dificilmente falaria não.