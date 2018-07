Ausência de Gabriel Jesus pega diretoria do Palmeiras de surpresa

O Palmeiras anuncia nesta terça-feira a lista dos sete jogadores que faltam para completar os 28 inscritos no Campeonato Paulista e a ausência mais sentida deve ser do atacante Gabriel Jesus. O técnico Oswaldo de Oliveira já disse algumas vezes que, embora veja talento no garoto de 17 anos, não terá espaço para colocá-lo no estadual. A decisão pega até alguns dirigentes de surpresa.

Gabriel é visto como uma das grandes apostas da base dos últimos anos. O garoto ficou por nove meses negociando a renovação de contrato e no acordo foi acertado que ele seria promovido para o time principal e utlizado nesta temporada. A ausência na lista não significa que ele será “rebaixado” para a base, mas sim, que ficará apenas treinando com o grupo.

Alguns dirigentes acreditavam que o menino seria testado no estadual, já que a dificuldade é menor em comparação ao Campeonato Brasileiro. Gabriel poderá ser utilizado também na Copa do Brasil e conta com o apoio da torcida para ganhar espaço. O garoto já é tratado como um ídolo por boa parte dos palmeirenses.

A lista completa dos jogadores será anunciada por volta das 19h e Gabriel Jesus só vai ser inscrito caso algum jogador dos que Oswaldo de Oliveira tem na lista sofra alguma lesão.