Brunoro deve deixar o Palmeiras nesta segunda-feira

As mudanças do Palmeiras devem começar já nesta segunda-feira. O presidente Paulo Nobre agendou uma reunião com José Carlos Brunoro, onde deve oficializar a liberação do diretor executivo. O dirigente tem contrato até o fim do mês.

Brunoro foi contratado pelo presidente para ser o responsável pelo futebol do clube, mas sua passagem acabou sendo bem diferente da que teve nos tempos de Parmalat. Após a saída do dirigente, Nobre definirá o novo dirigente até o fim da semana. Alexandre Mattos, do Cruzeiro é o mais cotado para ficar com o cargo.

A relação entre os dois já não anda boa desde a negociação de Alan Kardec, quando Brunoro acertou com o jogador, mas o presidente acabou mudando o que havia sido acordado.