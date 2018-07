Brunoro não deve continuar no Palmeiras em 2015

Mesmo se o atual presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, for reeleito para mais dois anos de gestão, o vice executivo do clube, José Carlos Brunoro, não deve permanecer no clube. O dirigente pretende seguir outros trabalhos e a relação com Paulo Nobre já não é mais tão harmoniosa quanto antes.

A ideia de Paulo Nobre é contratar um funcionário do mesmo estilo de Brunoro. Que seja remunerado e referência na área. Rodrigo Caetano, do Vasco, é comentado no clube, mas o dirigente palmeirense ainda não definiu quem será o novo “chefão” do futebol. A eleição do Palmeiras acontece no fim de novembro e Paulo Nobre disputa o pleito com Wlademir Pescarmona e Luiz Carlos Granieri.