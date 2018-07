Candidatura ‘alternativa’ no Corinthians defende interino em janeiro

Ilmar Schiavenato, ex-diretor social na gestão Mário Gobbi, se intitula como uma candidatura alternativa à presidência do Corinthians – as eleições serão disputadas em 7 de fevereiro. “Nem situação, nem oposição”, disse ele, por telefone, ao blog. “Sou a via alternativa.” O assunto do momento no clube é a situação do treinador. Quem assume o time em janeiro no lugar de Mano Menezes? Schiavenato tem uma opinião: na pré-temporada, até a eleição, o time deveria ser dirigido por um técnico interino. “Poderia ser o Sylvinho, que já conhece todos no clube, pelo menos até a eleição.” Schiavenato preferiu não revelar quem é o seu técnico preferido para 2015, mas disse que o Corinthians não pode pagar salários astronômicos aos treinadores. Mano recebe cerca de R$ 600 mil por mês.

O Estadão publicou nesta terça-feira que o Corinthians pode apressar a escolha do novo técnico para 2015 (leia aqui). O motivo é a possível disputa da pré-Libertadores e a pré-temporada. Gobbi reafirmou nesta terça, ao Globo Esporte, que irá tentar chegar a um consenso com os candidatos. “Se não for possível, vou procurar meu grupo”, disse Gobbi. Roberto de Andrade, também no Globo Esporte, garantiu que no “dia 7 de janeiro (na reapresentação) o time terá um treinador.” O candidato da oposição está entre Paulo Garcia e Antônio Roque Citadini – deve haver uma chapa única entre eles.