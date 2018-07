Corinthians admite vender naming rights da Arena por valor menor

Após uma série de negociações com empresas árabes, continua arrastada a negociação do Corinthians pare vender o naming right de sua nova arena em Itaquera. A pedida inicial de R$ 400 milhões seria revista caso houvesse uma proposta oficial por um valor menor. Antes da Copa do Mundo, uma empresa brasileira cogitou pagar R$ 360 milhões pelo direito de dar nome ao estádio. O negócio não foi adiante por outras divergências e não pelo preço. Se receber nova oferta por um valor abaixo de R$ 400 milhões, o Corinthians admite fechar o negócio. A operação é complexa e não envolve apenas o nome do estádio, mas uma série de ações de marketing e parcerias com a empresa que batizará a arena. O ex-presidente do clube, Andrés Sanchez, continua à frente da negociação.

Dois fatores atrapalham o Corinthians para fechar o negócio. Um deles, admitido até por Andrés, é o fato de boa parte da imprensa chamar o estádio de Itaquerão. O outro é a operação em si. Empresas ainda têm dúvidas sobre como será o contrato. Se será feito com o Corinthians ou com o fundo que administra o estádio, do qual o Corinthians faz parte. Empresas também têm receio de associar seu nome ao estádio por causa de possíveis brigas envolvendo torcidas organizadas.

A arena custou R$ 1,1 bilhão, somado o valor da obra e os juros bancários dos empréstimos que foram feitos para custear o estádio. Em junho de 2015, vencerá a primeira parcela de um dos empréstimos, o do BNDES. Será preciso pagar de uma vez só R$ 100 milhões. O naming right não é a solução mas alivia as contas do clube.