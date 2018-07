Corinthians não aceita pedida de Guerrero e dificulta renovação

A renovação de contrato de Paolo Guerrero é o mais novo problema deste final de gestão do presidente Mário Gobbi. A pedida inicial de R$ 7 milhões, como publicou a Folha de S.Paulo, foi rechaçada de imediato. Um dirigente afirmou ao blog que o empresário do atacante acena com um valor menor, em torno de R$ 5 milhões. Esse montante também ainda é considerado alto e fora da realidade segundo esse dirigente. A primeira oferta do Corinthians, por outro lado, foi apenas dar ao atacante um reajuste salarial, para algo próximo de R$ 520 mil por mês, cerca de 25% a mais do que o salário atual. Guerrero não abre mão das luvas, um valor adicional pago ao atleta no momento da renovação de contrato.

O Corinthians agora fará uma contraposta e oferecerá um valor referente ao pagamento das luvas. Mas é certo que o clube desembolsará mais do que gostaria, como o blog publicou semana passada (leia aqui). O salário já não é mais problema. A tática da diretoria é a seguinte: chamar o atacante para uma conversa sem a participação do empresário. Dirigentes querem uma conversa ‘cara a cara’ com o atacante. Mas isso deve ser feito após o término do Campeonato Brasileiro. O contrato de Guerrero termina no meio do próximo ano. O clube vai oferecer dois anos de contrato, com o novo vínculo começando a partir de janeiro de 2015.