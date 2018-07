Corinthians terá de gastar mais para renovar com Guerrero

O Corinthians quer renovar o contrato de Paolo Guerrero. E o atacante também pretende continuar no clube onde é ídolo. Há um porém. O jogador pediu um valor alto de luvas para assinar um novo contrato – o atual termina na metade de 2015. O montante assustou os dirigentes, que pretendem dar um bom aumento ao jogador. O salário de Guerrero iria para algo em torno de R$ 500 mil, o atual teto salarial do elenco. “O Guerrero está com a faca e o queijo nas mãos”, disse um dirigente ao blog, admitindo que o clube terá de gastar mais do que pretendia para continuar com seu principal atacante. Guerrero é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro e peça fundamental na equipe para a próxima temporada, especialmente se o time conseguir uma vaga na Libertadores.