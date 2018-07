Corinthians terá técnico com salário menor e bônus por títulos

O Corinthians busca um treinador que aceite ganhar menos do que Mano Menezes. Em contrapartida, o clube pagaria uma boa bonificação por títulos. O ‘teto’ salarial do técnico seria de R$ 350 mil. Já as premiações poderiam chegar R$ 1,5 milhão em caso de título da Libertadores. Esse é o pensamento da diretoria para a próxima temporada. O salário de Mano, cerca de R$ 630 mil por mês, é considerado alto demais para um clube que passa por problemas financeiros.

É o salário elevado, e não o desempenho do time nesta reta final de Campeonato Brasileiro, que joga contra a permanência de Mano para 2015, além do fato de o candidato à presidente e favorito a vencer a disputa, Roberto de Andrade, preferir outro nome. Roberto, que defende a volta de Tite, tem certeza de que o técnico campeão do mundo aceitaria esse novo padrão de salário. O problema é que Tite, que recebia R$ 500 mil por mês quando deixou o Corinthians em 2013, é sondado e pretendido pelo Internacional. E o Colorado não deve poupar esforços para contratá-lo caso decida mesmo pela saída de Abel Braga. Tite pode estar ‘inflacionado’ neste final de ano.