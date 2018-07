Crise financeira do Corinthians já atinge elenco

O volante Ralf admitiu nesta quarta-feira que tem dívidas a receber do Corinthians (leia aqui). O valor não corresponde a salários em carteira, mas a direitos de imagens e premiações. Ele não é o único jogador do elenco que tem algo a receber do clube. De fato, o Corinthians, por ora, não atrasa salários, mas vem atrasando o pagamento de direitos de imagens. Sem contar, débitos de atletas que não estão mais no elenco, caso de Paulo André – que até processou o clube. Ao admitir publicamente, depois de ser questionado pelos jornalistas na sala de imprensa, Ralf só expôs os problemas financeiros pelo qual passa o Corinthians. Recentemente, a diretoria publicou um balanço fiscal que mostra que o clube está no vermelho e vai fechar o ano com prejuízo de R$ 44 milhões.