Edu Dracena não irá para o São Paulo

A diretoria do São Paulo já avisou Muricy Ramalho que não irá procurar Edu Dracena para reforçar a equipe na próxima temporada. O zagueiro de 33 anos é amigo pessoal de Muricy e o treinador não negou uma possível conversa no futuro.

O fato é que o treinador gostaria de ter o zagueiro na equipe por considerá-lo tecnicamente melhor que a maioria das peças atuais do elenco e pelo perfil de liderança, já que ninguém sabe se Rogério Ceni continuará ou não a carreira em 2015.

Mas o vice de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, chamou Muricy e Milton Cruz e disse que a chance de qualquer negociação é zero. Apresentou um argumento sólido: se fosse para trazer um veterano, iria atrás de Diego Lugano, que gostaria de voltar a defender o clube e é idolatrado pelos são-paulinos.

A zaga é um dos setores que serão observados com mais carinho para 2015; Rafael Toloi ganhou moral após voltar da Roma e é titular incontestável. A diretoria tem fé na recuperação de Rodrigo Caio, que teve ótimo 2013 mas oscilou na temporada atual até machucar o joelho.

Certo mesmo é que o nome do zagueiro santista não interessa. Edu Dracena não jogará no São Paulo em 2015.