Eleição no Inter pode afastar Tite do Corinthians

Não é segredo que o Corinthians sonha com a volta do técnico Tite para a próxima temporada. Mas a eleição no Internacional pode atrapalhar os planos do clube paulista. Um dos candidatos à presidente do Colorado, Vitorio Piffero, também gostaria que Tite comandasse a equipe gaúcha no lugar de Abel Braga. Piffero disputa o segundo turno com Marcelo Medeiros – o pleito será dia 13 de dezembro, logo após o término do Campeonato Brasileiro.

E esse é um grande problema para o Corinthians, que só elege seu novo presidente em fevereiro. Agora existe a pressa para definir quem será substituto de Mano Menezes. Mário Gobbi deixou isso bem claro hoje, em entrevista no Rio de Janeiro, durante o julgamento do caso Petros (leia aqui). O Inter tem um ponto a seu favor. Pode pagar a Tite um salário bem maior do que ele receberia no Corinthians.