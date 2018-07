Em dezembro, Tite vai ouvir propostas. E não apenas do Corinthians

Tite não está “apalavrado”, como se diz no futebol, com o Corinthians. A partir de dezembro, tão logo termine o Campeonato Brasileiro, o técnico vai ouvir propostas de trabalho para 2015. Se o Corinthians, por causa da eleição à presidente, esperar até fevereiro para oficializar sua proposta, corre sério risco de perder o treinador para outro clube. Tite virou opção no Internacional para substituir Abel Braga. O Colorado deve resolver sua vida logo depois do Brasileirão. O Corinthians, não. As eleições travam as decisões no clube. Roberto de Andrade, candidato da situação, quer Tite. A oposição pensa em Vanderlei Luxemburgo. É por isso que Mário Gobbi se adiantou e confirmou que, em janeiro, o time será dirigido por Sylvinho. Mano Menezes tem contrato só até dezembro.