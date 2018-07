Pescarmona promete ajudar organizadas e diz estar ‘bêbado’

Um vídeo publicado no dia 8 de setembro, mas que se tornou conhecido apenas agora, mostra o candidato à presidência do Palmeiras Wlademir Pescarmona em um churrasco com membros da torcida organizada Porks, onde o dirigente diz que pretende se reaproximar das organizadas e que está “bêbado”.

Em uma roda de conversa, onde aparentemente o candidato não parece saber que está sendo gravado, ele fala que, se for eleito, pretende ter uma relação amistosa com os torcedores uniformizados. “O patrimônio que nós temos são a nossa história, os nossos troféus e a torcida. São as três coisas que nós temos que ter. Então vocês podem ter certeza que eu não vou abandonar vocês de jeito nenhum”, disse.

Em seguida, ele explicou o termo “abandonar”. “Abandonar que eu digo, é o seguinte: ‘Onde é que vocês querem ir? É lá?'”, dando a entender que irá ajudá-los a comparecer nos jogos, algo que o atual presidente Paulo Nobre decidiu não fazer mais desde o ano passado.

Nobre rompeu relações com todas as organizadas, após confusão na Argentina, quando o time voltava de um jogo contra o Tigre e alguns torcedores protestaram contra o time no aeroporto de Buenos Aires e na confusão, o goleiro Fernando Prass acabou sendo agredido, com pedaços de xícara arremessados pelos torcedores.

Ainda durante o vídeo, Pescarmona fala que não está mais sóbrio. “Já estou meio de fogo, já bebi para c…”, disse. Em seguida, brinca que não pode fazer reunião depois do meio-dia, porque ele já estará bêbado.

Ao Estado, a assessoria de imprensa do candidato disse que o vídeo é verídico, mas que tudo não passou de uma brincadeira entre amigos. “Era um sábado à tarde, em um churrasco de amigos. Pegaram um vídeo fora de contexto. Ele falou em tom de brincadeira”, disse o assessor.

A eleição para o novo presidente do Palmeiras acontece no próximo sábado e será disputada entre o atual presidente, Paulo Nobre, e Wlademir Pescarmona, ex-diretor de futebol do clube.

Confira o vídeo: