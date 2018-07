Gabriel Jesus deve ser o único garoto promovido no time do Palmeiras

O Palmeiras tem sido uma das atrações da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta temporada e já está na semifinal da competição, onde enfrentará o Botafogo, de Ribeirão Preto. Embora muitos garotos tenham aparecido com destaque na competição, a tendência é que apenas o atacante Gabriel Jesus seja promovido para o time principal após a competição.

O problema não é a qualidade dos garotos, mas sim, o excesso de jogadores no time principal. O técnico Oswaldo de Oliveira deve, esporadicamente, chamar alguns dos jogadores da Copinha para treinar na Academia de Futebol, mas não deverá aproveitá-los, pelo menos neste início de trabalho. No total, foram contratados 16 jogadores e o elenco conta atualmente com 45 atletas.

Gabriel Jesus é considerado uma das maiores apostas do Palmeiras nos últimos anos, tanto que sua renovação de contrato se tornou uma novela e quando foi resolvida, os torcedores comemoraram como a chegada de um reforço.