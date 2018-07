Gobbi fará reunião com candidatos para definir futuro de Mano

O presidente do Corinthians, Mário Gobbi (foto), pretende convocar uma reunião com os principais candidatos a presidente para definir o futuro de Mano Menezes. O encontro deverá ocorrer em novembro ou início de dezembro. Gobbi quer conversar com o provável candidato da situação e favorito a ganhar eleições, o ex-diretor de futebol Roberto de Andrade, e também com o provável candidato da oposição, Paulo Garcia (caso ele seja o escolhido). A ideia é tentar solucionar o problema em torno da permanência de Mano Menezes. O técnico tem contrato até 31 de dezembro. E as eleições estão marcadas para a primeira quinzena de fevereiro. Se a decisão sobre o comandante do time ficar para depois do pleito, o time ficará sem treinador durante a pré-temporada de 2015.