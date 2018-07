Gobbi terá difícil missão para denifir futuro de Mano

O presidente do Corinthians, Mário Gobbi, terá dificuldade de propor uma união no clube em torno da permanência de Mano Menezes para a próxima temporada, como o blog publicou nesta quarta-feira. O nome do atual treinador, que tem contrato só até dezembro, não é consenso entre candidatos da situação e da oposição. As eleições para presidente serão disputadas na primeira quinzena de fevereiro. A oposição defende a troca de técnico para a próxima temporada. Fala em recontratar Tite e ‘monitorar’ Vanderlei Luxemburgo, que está no Flamengo. O principal candidato da situação, o ex-diretor Roberto de Andrade, já deu sinais de que também gostaria do retorno de Tite, ainda sem clube desde que deixou o Corinthians no final do ano passado.