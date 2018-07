Granieri quer Evair como gerente de futebol do Palmeiras

O candidato à presidência do Palmeiras, Luiz Carlos Granieri, tem falado com frequência no clube que, caso seja eleito, vai convidar o ex-jogador Evair para ser o seu gerente de futebol, cargo que atualmente é ocupado por Omar Feitosa.

Vale lembrar que, por diversas vezes, Evair já deixou claro que sonha ser técnico do Palmeiras, mas nunca se falou da possibilidade dele ser dirigente do clube.

Quem também aposta em um ex-jogador para angariar votos é Wlademir Pescarmona, que conta com César Maluco como um de seus vice-presidentes. O atual presidente, Paulo Nobre, pelo menos por enquanto, não sinalizou que deva convidar algum ex-atleta para cargos diretivos.