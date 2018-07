Machucado, Valdivia pode ser relacionado pelo Palmeiras

O mistério da ausência de Valdivia no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista pode continuar no sábado. A assessoria de imprensa do clube e do jogador não confirmam o veto do atleta e para aumentar o suspense, existe a possibilidade dele ser relacionado para o jogo, em algo parecido com o que aconteceu com Zé Roberto diante do Corinthians.

O lateral-esquerdo não tinha condições de jogo, mas foi relacionado mesmo assim para o clássico da semifinal. A tendência é que Oswaldo relacione o máximo de jogadores que for possível, já que tem quase todos inscritos em condições de jogo. Os desfalques certos são Aranha e Valdivia e, provavelmente, Cristaldo.

No Santos, o técnico Marcelo Fernandes deve fazer algo parecido. Ele já avisou que vai relacionar todos os atletas para o primeiro jogo da decisão, que será realizado neste domingo, às 16h, no Allianz Parque.



Em relação a Valdivia, a ideia da comissão técnica e do departamento médico é prepará-lo para o jogo de domingo que vem, na Vila Belmiro. Assim, ele ficaria fora também da partida contra o Sampaio Correa, quarta-feira, pela Copa do Brasil.