‘Não podemos vender o clube por Guerrero’, diz Roberto de Andrade

O candidato da situação à presidência do Corinthians, Roberto de Andrade, afirmou que é a favor da permanência do atacante Guerrero, mas faz uma ressalva sobre a renovação de contrato. ‘Não podemos vender o clube por causa do Guerrero’, disse ele ao blog. É uma referência aos valores exorbitantes, na visão do clube, que o atacante pede para renovar o contrato. O que colocou o jogador e a diretoria em rota de colisão é o pagamento das luvas. Segundo a diretoria, Guerrero pede 7 milhões de dólares (R$ 18 milhões) para assinar um novo contrato. A posição do candidato é a mesma do ex-presidente Andrés Sanchez, de quem Roberto tem o apoio.