Nobre recebe a informação que Wesley não vai para o São Paulo

O presidente Paulo Nobre recebeu uma informação que lhe deixou mais tranquilo. O volante Wesley, que tem contrato com o Palmeiras até fevereiro do ano que vem, não acertou contrato com o São Paulo, como tem sido especulado já alguns meses. A informação chegou aos ouvidos do dirigente por pessoas ligadas à diretoria do Tricolor. Vale lembrar que Nobre cortou relações com Carlos Miguel Aidar, presidente do time rival, mas ainda tem bastante contato com outras pessoas do clube.

A preocupação de Nobre era perder mais um atleta para o São Paulo, como aconteceu com Alan Kardec, e sofrer mais críticas, como aconteceu no passado. No Palmeiras, muitos acreditam que realmente o São Paulo já teve interesse no jogador, mas hoje não faz mais parte dos planos e que os empresários do atleta tentam usar o nome do rival para conseguir uma valorização ainda maior para o jogador.

A negociação com Wesley está paralisada. O jogador tem em mãos uma proposta do Palmeiras, mas com valores diferentes do que ele pretende receber. Ele vai esperar o término do Campeonato Brasileiro para ouvir propostas de outros clubes e, assim, decidir onde vai jogar em 2015.