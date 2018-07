Oposição vê pressa de Nobre para inaugurar a arena como vaidade

O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, disse várias vezes que não tinha pressa para inaugurar o Allianz Parque. Entretanto, com o término da obra próximo do fim, o dirigente tem feito de tudo para conseguir ajudar a WTorre a ter o quanto antes a arena em funcionamento. A mudança de atitude faz com que situação e oposição adotem posturas bem distintas em relação ao assunto.

Para a oposição, o dirigente quer a inauguração logo por vaidade e medo. Os oposicionistas entendem que, embora diga não ter essa preocupação, Nobre está sim com muita vontade de ficar marcado na história como o presidente da inauguração do Allianz Parque. O jogo contra o Sport, dia 20, o que deve marcar a inauguração da arena, será o último antes da eleição, que acontece dia 29.

Nobre aparece como grande favorito para ser reeleito na disputa contra Wlademir Pescarmona, mas caso seja derrotado, o novo presidente já passa a aparecer muito mais e se a inauguração da arena ficar para o 7 de dezembro, contra o Atlético-PR, ele deve dividir as atenções com Nobre, que permanece no cargo até o fim do ano.

Já a situação diz que o motivo de tanta pressa é a ansiedade em ver a arena funcionando e, principalmente, rendendo fundos ao Palmeiras. Tudo que for comercializado na arena terá uma porcentagem destina ao clube. O valor dos ingressos dos jogos é 100% do Palmeiras.